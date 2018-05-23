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В Заводском районе Саратова нашли труп мужчины. Возбуждено уголовное дело

Новости
В Заводском районе Саратова нашли труп мужчины. Возбуждено уголовное дело

Утром 21 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из комнат дома, расположенного на улице Азина в Саратове, тела 44-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением груди.

По данному факту следственный отдел по Заводскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на возможную причастность к убийству проверяется хозяин комнаты, в которой обнаружено тело потерпевшего, а также его приятель, с которыми, предположительно, накануне потерпевший распивал спиртное, с участием мужчин проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.