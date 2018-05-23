Лучшие семьи области получили свидетельства о занесении на областную Доску Почета

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Здесь прошла торжественная церемония вручения 10 семьям области свидетельств о занесении на Доску почета «Лучшие семьи Губернии» и гала-концерт с участием финалистов шестого областного конкурса «Семейный Олимп».В мероприятии приняли участие более 600 человек: семьи с детьми из муниципальных районов области, представители регионального Правительства, общественных организаций, духовенства, руководители органов исполнительной власти социального блока.Участников мероприятия приветствовала министр социального развития области Лариса Колязина: «Вы – золотой фонд нашей губернии, лучшие из лучших. Спасибо вам за творческий подход к конкурсу и воспитанию детей. Семья – это то, что делает нас лучше и добрее».Лариса Викторовна также передала участникам конкурса «Семейный Олимп» и семьям, занесенным на областную Доску Почета, слова искренней признательности и благодарности от Губернатора Саратовской области Валерия Радаева.Затем министр соцразвития вручила семьям свидетельства о занесении на областную Доску Почета.Напомним, областная Доска Почета в городском парке культуры и отдыха ежегодно обновляется в середине мая. Занесение на Доску почета является формой поощрения граждан, достойно воспитывающих детей, за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций и укрепление семьи. С 2008 года на областную Доску Почета всего было занесено 110 семей, достойно воспитывающих своих детей.