Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Приволжской магистрали выросли почти на 40% с начала года
С января по май 2018 года Приволжским филиалом «Федеральной пассажирской компании» через сайт ОАО «РЖД» продано более 665 тыс. электронных билетов на поезда дальнего следования. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Услугой электронной регистрации воспользовались 433 тыс. человек (+37,1%).
В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в три «визуальных шага» (в старой версии – семь шагов). Оформить проездные документы можно с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.
***
Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (Правила покупки электронных билетов), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ): 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).