Подведены промежуточные итоги тестирования восстановленных шин «КаМаРетрэд»

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В августе и декабре 2017 года завод передал своим потенциальным заказчикам комплекты восстановленных шин для тестовой эксплуатации, которые показали отличные результаты.Тестирование проходило на автобусе НЕФАЗ-5299-30-31 в Нижнекамске и НЕФАЗ-5299-30-32 в Казани. На ведущие оси городских автобусов были установлены два комплекта из четырёх шин Kamaretread DA4S . Фактический пробег первого составил 65400 км с износом 49% и остатком 8,7 мм начального протектора, а пробег казанского автобуса составил 44200 км с износом 24% и остатком 13 мм начального протектора. Номинальная глубина протектора тестируемых шин - 17 мм. Следует отметить, что условия эксплуатации продукции ООО «КаМаРетрэд» в этих городах значительно отличается: разное качество дорожного полотна, интенсивность и график маршрутов транспорта.«Полученные результаты только доказывают, что восстановленные шины способны достичь показателей пробега аналогичных новым. При этом продукция «КаМаРетрэд» более выгодна по стоимости, и обеспечивает высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности», - отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.ООО «КаМаРетрэд», совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Marangoni S.p.A. (Италия), является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено новейшее оборудование фирмы Marangoni S.p.A. Высококачественные протекторные ленты и материалы, используемые при восстановлении шин, также поставляются итальянским партнером. Технология производства имеет 4 стадии контроля качества на входе – в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин, а также контроль качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент продукции – 35 товарных позиций, 15 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5 до 24 дюймов.KAMA TYRES – шинный комплекс, который объединяет 11 предприятий ПАО «Татнефть» и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. География экспортных поставок включает 48 стран мира.Торговый дом «Кама» - генеральный дистрибьютор шинной продукции, производимой предприятиями шинного комплекса KAMA TYRES.