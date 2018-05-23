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На закрытии 26-го Международного органного фестиваля с программой «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» выступит Францис Видил

Новости
На закрытии 26-го Международного органного фестиваля с программой «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» выступит Францис Видил

12 июня на закрытии 26-го Международного органного фестиваля с программой «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» выступит выдающийся французский мультиинструменталист, Почётный профессор Парижской и Версальской консерваторий, приглашённый профессор консерваторий Фрибурга (Швейцария), Гаваны (Куба) и музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США) Францис Видил.

В дуэт с собой он пригласил из Сочи ведущего джазового саксофониста-виртуоза Сергея Бельгисова. В программе прозвучит как органная классика, так и популярные джазовые стандарты.

Ведущий европейский импровизатор Францис ВИДИЛ карьеру органиста начал рано - уже с 8 лет мальчик аккомпанировал на католических мессах парижского собора. Он обучался в Версальской и Парижской консерваториях в течении 10 лет по разным специальностям - на скрипке, трубе, органе, клавесине, ударных инструментах, импровизации, джазовом фортепиано, получил 3 главных приза как пианист и органист. C 1987 года Францис Видил за внешнее и стилевое исполнительское сходство с Моцартом – «штатный» исполнитель роли великого композитора в главных кино- и театральных постановках Франции. Его дар актёра-импровизатора перевоплощаться на глазах у зрителей позволил Францису стать одним из лучших концертных импровизаторов Европы. В 35 лет он стал профессором Версальской консерватории, а спустя 10 лет – Почётным, «неувольняемым» профессором и деканом. Он является единственным обладателем первых премий европейских конкурсов по импровизации на органе и фортепиано. Его талант импровизатора для России в 2008 году открыл Саратовский международный органный фестиваль по рекомендации венской оперной певицы, бывшей саратовчанки Любови Белоцерковской. Теперь Францис – желанный гость в Московском кафедральном соборе, на органных фестивалях во Владивостоке, Казани, Самаре, Ульяновске, Геленджике, Сочи, Анапе и Пензе. Но каждый июнь он находит два дня для репетиций и выступления в ставшем для него родным Саратове. Здесь он уже дал более 10 благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов области, за что был награждён медалью и Почётной Грамотой Общественного Совета Министерства образования Саратовской области.

13 июня в 14.00 в концертном зале Саратовской областной универсальной научной библиотеки состоится праздничный концерт «Россия- Родина моя» в рамках проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов и интернатов области, учащихся коррекционных школ. При поддержке Общественного Совета Министерства образования Саратовской области, Армянской общины Саратовской области «Крунк» и Управления по культуре г. Пензы руководителю проекта, кандидату искусствоведения Белоцерковскому О.В. удалось собрать в честь празднования Дня России на одной сцене ведущие творческие коллективы и солистов из г. Сочи, Пензенской и Саратовской областей. Откроют концерт известный сочинский исполнитель на армянском дудуке, лауреат международных конкурсов Сергей Бельгисов и профессор Парижской консерватории Францис Видил. В большой программе выступят образцовый коллектив народного танца «Крунк». ансамбль татарской музыки «Турга», ансамбли русской песни «Ивушка» и «Журавушка», фольклорный ансамбль «Кручина», популярные пензенские исполнители народной песни - Арина Титова, Анна Бизяева и вокальное трио "Шанс".Лауреаты международных конкурсов, юные исполнители Дарья Кожевникова (село Вязовка Татищевского района), Линара Тугушева (село Озерки Петровского района) и Алсу Галиахметова (ДШИ № 8 г. Саратова) покажут насколько востребована у молодёжи народная музыка России, - сообщают организаторы фестиваля.