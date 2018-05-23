Актриса ТЮЗа завоевала первое место на Всероссийском конкурсе актерской песни имени Клавдии Шульженко
Жанна Волошина отмечена членами жюри в номинации «Исполнитель».
Как сообщается на официальном сайте ТЮЗа Киселева, это певческое состязание актеров драматических театров уже в двенадцатый раз проходит в театре. В этом году в нем принимали участие артисты из разных уголков России.
- Участники проходили профессиональное прослушивание у членов компетентного жюри. Лучшие из них, в том числе Жанна Волошина, вошли в программу гала-концерта, который прошёл вчера вечером, 20 мая на сцене Челябинского академического театра драмы имени Н.Орлова. Награждение победителей прошло параллельно с их выступлением на гала-концерте, - рассказали в театре.