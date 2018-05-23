За выходные в Саратове задержали 8 нетрезвых водителей
Профилактическая операция на дорогах областного центра проводилась 18 по 19 мая в ночное время.
По информации ГИБДД города, за время проведения мероприятия выявлено 8 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них 3 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 1 водитель на момент задержания оказался уже лишен права управления транспортным средством.
В отношении водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
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