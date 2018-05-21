Из-за обрезки деревьев ограничат движение в Саратове
Ограничения будут введены 22 и 23 мая в ночное время.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, в городе будут проводиться работы по санитарной обрезке деревьев, в частности, поросли, располагающейся вдоль дороги по ул. 4-й Прудовой, ведущей на 2-ю Гуселку. В связи с этим будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств с 22.00 завтрашнего дня, 22 мая, до 05.00 23 мая, а также на аналогичный период следующих суток.
Исключение составляют автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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