Шесть миллионов шин Viatti к 2025 году

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Среди этих технологий есть адаптирующие Viatti под характер дорожного покрытия (Variable rigidity of a framework), выводящие воду из пятна контакта (Hydro Safe S), или способствующие улучшению проходимости в глубоком снегу (SnowDrive) – вот лишь некоторые из них.Готовая продукция обязательно проходит комплекс испытаний на качество, а также проверку на визуальную составляющую. Все это позволяет производителю заявлять достаточно приличный эксплуатационный ресурс, который составляет до 50 тыс.км. для летних моделей, и 3-4 сезона для зимних.Производство Viatti – это новый этап в истории шинный промышленности, который объединил в себе весь опыт и мировые стандарты качества. Ежедневно завод Viatti производит более 30 тысяч продукции. В планах предприятия, входящего в шинный бизнес KAMA TURES, к 2025 году достичь показателя в 6 млн шин.Источник: https://autoreview.ru/articles/na-pravah-reklamy/zavod-viatti