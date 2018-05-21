Команда Саратовской области заняла второе место в "Российской студенческой весне"

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Победителей объявили в субботу на церемонии закрытия в городе Ставрополе, принимающем фестиваль в 2018 году.Регион, победивший в общекомандном зачете, определяется на "Студенческой весне" по сумме баллов, которые набрали участники команды в разных направлениях. В направлениях «Театральное» (театр-студия «Слово» ПИУ РАНХиГС) и «Журналистика» (SM production, СГЮА) саратовские коллективы заняли гран-при фестиваля.В направлении «Журналистика» в номинации «Видеорепортаж» лауреатами I степени стали студенты СГЮА - Артемов Даниил и Сподарик Анастасия, в номинации «Радиопередача» лауреатом II степени стала студентка СГЮА Гуреева Алла, в номинации «Анимационный ролик» лауреатом II степени стал студент СГЮА – Лукьянов Павел.В направлении «Оригинальный жанр» в номинации «Иллюзия» лауреатом III степени стал студент ССЭИ Бояринцев Кирилл, в номинации «Театр моды. Театр костюма» лауреатом III степени стал театр моды «Новая эра» СГТУ.В иузыкальном направлении в номинации «Стилизация народной песни, малая форма» лауреатами II степени стали студенты ССЭИ Денисов Евгений, Атаманов Дмитрий и Гальцов Никита, в номинации «Народный вокал» лауреатом I степени стал студент СГАУ Силаев Андрей.В танцевальном направлении в номинации «Уличные танцы, брейк-данс» лауреатом II степени стал студент ССЭИ Корюнов Александр. В номинации «Современный танец, контемпорари» лауреатом III степени стала студентка СГУ Воропаеваева Кристина, в номинации «Бально-спортивный танец» лауреатами II степени стали студенты ССЭИ Есина Кристина и Леонов Антон, в номинации «Народный танец» лауреатом I степени стала студентка СГУ Гусейнова Сабина.В Театральном направлении в номинации «Театр малых форм» специальный приз получила литературно-поэтическая студия «Слово» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.