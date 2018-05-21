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Областной киновидеоцентр продолжает реализацию проекта "Киноновинки - региону"

Новости
Областной киновидеоцентр продолжает реализацию проекта "Киноновинки - региону"

Областной киновидеоцентр продолжает реализацию проекта «КИНОНОВИНКИ – РЕГИОНУ».

С 22 по 25 мая специалисты киновидеоцентра организуют показы новых художественных и анимационных лент в 5 населенных пунктах области. Благодаря этому своеобразному «кинопоезду» зрители самого разного возраста увидят одновременно с жителями Саратова следующие киноновинки:

22 мая – в Городском Дворце культуры г. Хвалынска (ул. Советская, 89А):
10.00 - мультфильм «Славные пташки» (6+, Исландия, Бельгия);
16.00 - военная драма «Собибор» (12+, Россия).

23 мая – в Доме культуры ЗАТО Михайловский (ул. 60 лет Победы, 6):
10.00 - м/ф «Славные пташки» (6+, Исландия, Бельгия).

В Доме культуры поселка Петровский Краснопартизанского района (ул. Центральная, 38):
13.00 – м/ф «Славные пташки» (6+, Исландия, Бельгия);
17.00 - комедия «Каникулы президента» (16+, Россия).

24 мая в Доме культуры п. Горный Краснопартизанского района (ул. Горная, 30):
11.00 – м/ф «Чудо-Юдо» (6+, Россия).

25 мая в Городском Доме культуры г. Пугачева (Революционный проспект, 217):
11.00 - м/ф «Славные пташки» (6+, Исландия, Бельгия).

Киносеансы пройдут при поддержке местных администраций.

Стоимость билетов – 65 рублей.