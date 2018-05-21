Саратовцы заняли второе общекомандное место на «Туриаде-2018»
Торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря состоялось 19 мая.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.
В культурно-познавательную программу вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.
В Первенстве ПФО по спортивному туризму победу завоевала команда Республики Татарстан, второе место заняла сборная Пермского края, третье – команда Республики Марий Эл. Победители и призеры примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.
В общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада – 2018», включающем спортивные и культурно-познавательные дисциплины, лучшей стала команда Пермского края, второе место заняла сборная команда Саратовской области, третье место – Башкортостан.