Фестиваль «Городские выходные» собрал более 15 тысяч участников

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В минувшую субботу в Саратове состоялись первые в этом году «Городские выходные». По информации пресс-службы городской администрации, развлекательные площадки работали сразу на нескольких улицах – Волжской, Рахова, а также на площади Чернышевского.Основное действие развернулось на ул. Волжской. Здесь жители участвовали в различных мастер-классах, могли попробовать авторские блюда представителей лучших ресторанов и кафе города. Танцевально-развлекательная программа была представлена лучшими коллективами Саратова и области.На площади Чернышевского прошли соревнования по роллер-кроссу.На пешеходной зоне ул. Рахова развернулась развлекательная программа в рамках масштабной Всероссийской акции «Выходи гулять»: показательные выступления по настольному теннису, воркауту и концертная программа от танцевальных коллективов Саратова.Традиционно в этот день были организованы экскурсии по уже полюбившимся, а также новым маршрутам, в частности, Саратовская крепость (версия 2.0), Саратов на перекрестке эпох, Загадки проспекта Кирова, Саратовский модерн: архитектура как образ жизни.Следующий праздник запланирован на 9 июня.