В судоходном канале Балакова обнаружено тело неизвестного мужчины
Проводится доследственная проверка.
Как предполагают следователи, тело погибшего, на вид которому 35-45 лет, находилось в водоеме не менее месяца. В
ходе его осмотра видимых телесных повреждений не обнаружено.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба следственного управления региона. - По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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