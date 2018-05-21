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В Смоленске пройдет финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов

Новости
В Смоленске пройдет финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов

С 22 по 25 мая в Смоленске на стадионе СГАФКСТ (по адресу: проспект Гагарина, 23) пройдет финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов.

В турнире примут участие все 16 команд, выступающих в Высшем дивизионе Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования.

В Смоленске выступят футболисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма, Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов), Кубанского государственного университета (Краснодар), Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва), Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Симферополь), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), Калининградского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного университета.

В торжественных мероприятиях турнира примут участие заместитель Министра юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза Алу Алханов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, а также международные делегации представителей университетов (или организаций) из 28 стран: Англии, Бангладеш, Вьетнама, Испании, Кубы, Латвии, Мозамбика, Сербии и т.д. Торжественная церемония открытия турнира состоится 23 мая на основном поле стадиона СГАФКСТ и начнется в 13:30.

Торжественная церемония закрытия сезона пройдет 25 мая в большом конференц-зале СГАФКСТ и начнётся в 21:00. По итогам 12 туров, проходивших с сентября 2017 года по май 2018 года в 15 городах России, в турнирной таблице Премьер-группы НСФЛ лидирует сборная КубГУ (Краснодар), у которой 29 очков. На втором месте также с 29 очками, но уступающей из-за поражения в личной встрече, располагаются футболисты СГУ (Саратов). На третьей позиции находятся хозяева финального турнира и действующий чемпион лига СГАФКСТ (Смоленск) с 24 очками.