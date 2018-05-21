В Саратове начинается акция "Вези меня правильно!"
С 21 по 23 мая в Саратове проводится оперативно - профилактическое мероприятие "Вези меня правильно!".
Мероприятие организовано в целях обеспечения соблюдения участниками дорожного движения ПДД, предотвращения и снижения детского травматизма и общего числа ДТП с участием детей - пассажиров.
Госавтоинспекция города Саратова напоминает водителям транспортных средств, что за нарушение пункта 22.9 ПДД РФ, а именно правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 тысяч рублей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).