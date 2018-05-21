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В Хвалынском районе прошел VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности
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В Хвалынском районе прошел VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности

Новости
В Хвалынском районе прошел VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности

С 17 по 19 мая на базе Хвалынского района проходит VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности.

организованный министерством образования области и Саратовским областным институтом развития образования.

Фестиваль собрал более 120 педагогов-тьюторов, учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, инструкторов по физкультуре дошкольных организаций, педагогов дополнительного образования. Помимо представителей Саратовской области уже второй год в фестивале принимают участие педагоги Воронежской области, г. Казань и г. Саранск.

В первый день работы фестиваля организованы мастер-классы учителей физической культуры, технологии и ОБЖ. Традиционно, в рамках фестиваля учителя и их ученики демонстрируют свои результаты на выставке технического и декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества». На фестивале запланировано проведение «Школы тьюторства», участие в которой позволит повысить уровень педагогического мастерства и привлечь в тьюторскую сеть новых учителей, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.