В Хвалынском районе прошел VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности
С 17 по 19 мая на базе Хвалынского района проходит VI областной фестиваль инновационной образовательной здоровьеориентированной деятельности.
организованный министерством образования области и Саратовским областным институтом развития образования.
Фестиваль собрал более 120 педагогов-тьюторов, учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, инструкторов по физкультуре дошкольных организаций, педагогов дополнительного образования. Помимо представителей Саратовской области уже второй год в фестивале принимают участие педагоги Воронежской области, г. Казань и г. Саранск.
В первый день работы фестиваля организованы мастер-классы учителей физической культуры, технологии и ОБЖ. Традиционно, в рамках фестиваля учителя и их ученики демонстрируют свои результаты на выставке технического и декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества». На фестивале запланировано проведение «Школы тьюторства», участие в которой позволит повысить уровень педагогического мастерства и привлечь в тьюторскую сеть новых учителей, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.