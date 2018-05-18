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В Саратовской области ведется космический мониторинг "термоточек"

Новости
В Саратовской области ведется космический мониторинг "термоточек"

На территории Саратовской области проводится космический мониторинг по выявлению неконтролируемых очагов возгорания – «термоточек».

Эпозволяет оперативно, в случае подтверждения сведений, принимать соответствующие меры по локализации и ликвидации последствий возгорания, на ранней его стадии, тем самым минимизируя ущерб, причиненный природными пожарами.

Так в ночь с 10 на 11 мая 2018 года на территории Краснопартизанского района по данным космического мониторинга была зарегистрирована термоточка, на проверку которой направлена оперативная группа, в составе представителей органов местного самоуправления, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам и местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте указанном в сообщении, было обнаружено горение сухой травянистой растительности, в отводе железнодорожного пути, площадью 300-500 м2. Работниками пожарно-спасательной части приняты меры по своевременной ликвидации горения.

По данному факту горения сухой травянистой растительности сотрудниками надзорных органов МЧС России области была проведена проверка, по выяснению причин и обстоятельств дела. При проверке рассматривалось несколько вариантов возникновения загорания травы на данном участке, а именно возможность загорания в результате неосторожного обращения с источником огня (спички, сигареты и тд.), от проходимого железнодорожного транспорта, в процессе его эксплуатации и другие возможные причины. При опросе очевидцев было установлено, что на данном участке проводились плановые работы по очистке территории полосы отвода работниками железнодорожного транспорта. По результатам проверки данные факты подтвердились, а также было установлено, что в процессе очистки территории один из работников развёл костёр для сжигания мусора, и не потушив его, покинул указанную территорию. Согласно, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, запрещается в границах в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы.

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица о несоблюдении требований правил пожарной безопасности. Учитывая, что на территории муниципального образования, где совершено административное правонарушение, введён особый противопожарный режим, к правонарушителю применен более строгий вид административного наказания в виде штрафа в двойном размере.