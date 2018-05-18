На территорию области не пустили 1649 кг казахской муки
Груз перевозился без необходимых сопроводительных документов.
По информации регионального управления Россельхознадзора, в мае должностными лицами ведомства на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» был досмотрен грузовой автомобиль, следовавший из Республики Казахстан. Как выяснилось, он перевозил подкарантинную продукцию – муку пшеничную общим весом 1649 килограмм происхождением Республика Казахстан.
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что документы, подтверждающие фитосанитарное состояние отсутствовали, предоставлена только товарно-транспортная накладная. По итогам фитосанитарного контроля в отношении представителя груза составлен протокол об административном правонарушении.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства представителю подкарантинного груза выдано предписание о возврате продукции для оформления фитосанитарного сертификата.
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