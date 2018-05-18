Завтра в Саратовской области локально ожидается гроза
По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 19 мая, ночью и днем локально по области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, в Саратове до 15-18 м/с. Местами по области ожидаются ливни (15-49 мм), град.
В период с 19 по 25 мая в большинстве районов Саратовской области сохранится 4 класс горимости (высокая пожарная опасность).
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- необходимо укрыться в помещении;
- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи ЛЭП;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.