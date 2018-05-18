В воскресенье пройдет фестиваль «Казачий вар»
Мероприятие проходит ежегодно в целях сохранения связи между поколениями, формирования исторической преемственности на основе изучения многообразных традиций и форм проявления культуры казачества, воспитания молодежи, возрождения бытового уклада, традиций, творчества казаков, пропаганды здорового образа жизни.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, участники мероприятия, которое пройдет 20 мая в 10.30, увидят концерт с казачьими песнопениями, казачьим переплясом. Кроме того, будут организованы конкурсы: перетягивание каната, разборка и сборка автомата, силовые состязания с гирями, народная борьба «Тормоха», ножевой бой, метание ножей, бои на мягких палках, бои за шапку, бои на мешках, борьба на поясах. Казаки вспомнят также традицию «посажения казачат на коня».
Фестиваль пройдет на открытой площадке по дороге Саратов - п. Красный Октябрь.(Не доезжая 200 метров до окружной дороги с правой стороны на поляне).
Фото http://www.kazaknews.ru