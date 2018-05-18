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Радищевский музей приглашает на Ночь музеев

Новости / Культура
Радищевский музей приглашает на Ночь музеев


Учреждение культуры участвует в акции с 2006 года.

Как рассказали в музее, в этом году главная тема мероприятий, которые пройдут 19 мая, - «Шедевры из запасников». Это тот редкий случай, когда некоторые уникальные вещи из фондов музея будут представлены широкой публике.

Ночь музеев стартует в 18 часов у исторического здания на Радищева, 39 и начнется с выступлений музыкальных и танцевальных коллективов.
Все временные выставки во всех трех музейных зданиях – в историческом здании на Радищева, 39 , в гимназическом корпусе на Первомайской, 75 и в здании биржи на Радищева, 41, а также постоянная экспозиция музея будут открыты для свободного посещения. Кроме этого, в самих музейных помещениях, а также на площадках и в скверах рядом с ними пройдут выступления творческих коллективов, показ видеороликов и фильмов, квесты, мастер-классы, арт-лотерея, экскурсии, лекции, встречи с художниками и мастерами.

В Энгельсской картинной галерее Ночь музеев пройдет с 17.00 до 00.00. Центральными событиями станут обновление постоянной экспозиции и долгожданное открытие зала работ знаменитого уроженца города Энгельса живописца Андрея Мыльникова.

В Доме Павла Кузнецова Ночь музеев будет посвящена Времени. По примеру героев повести Льюиса Керролла, для которых Время остановилось, в кузнецовском саду участники акции устроят «безумное чаепитие», «безумное чтение стихов», «посадку помидорного дерева» по мотивам произведений Павла Кузнецова, презентацию арт-объектов и многое другое.