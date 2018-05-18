В Саратове состоится чествование лучших семей губернии

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По информации министерства социального развития области, в этом день 10 семьям вручат свидетельства о занесении на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии». После этого состоится гала-концерт с участием финалистов шестого областного конкурса «Семейный Олимп».Смена экспозиции состоялась 15 мая 2018 года в Городском парке, она проводится ежегодно. С 2008 года этой чести были удостоены 110 семей, достойно воспитывающих своих детей.Конкурс «Семейный Олимп» проводится на территории Саратовской области с 2013 года. Его цель – формирование позитивного имиджа семьи, развитие и распространение лучших семейных ценностей и традиций. В 2018 году в конкурсе приняли участие 31 семья области. В финал вышли 7 семей, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, из Аткарского, Ершовского, Калининского, Лысогорского, Марксовского, Саратовского районов области и Фрунзенского района Саратова.Фото http://www.vzsar.ru