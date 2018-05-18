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Жительница Саратова обвиняется в убийстве сожителя в Международный женский день

Новости
Жительница Саратова обвиняется в убийстве сожителя в Международный женский день


Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летней саратовчанки.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 марта обвиняемая вместе со своим сожителем 1966 года рождения распивала спиртные напитки в квартире по месту проживания. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался, а злоумышленница, оставив нож на месте преступления, покинула жилища. Тело мужчины через некоторое время обнаружили родственники, которые обратились в правоохранительные органы.

В тот же день местонахождение обвиняемой было установлено оперативниками. Уже вскоре женщина созналась в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото https://static.mvd.ru