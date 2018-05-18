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После сделки с Азией криптовалюта Tkeycoin взлетит до $14

Новости
После сделки с Азией криптовалюта Tkeycoin взлетит до $14


28 апреля этого года на разработчиков российского IT-проекта Tkeycoin DAO вышли представители стратегического Альянса венчурных фондов Кореи. Его предложение сводится к тому, чтобы стать эксклюзивным представителем этого проекта на финансовом рынке Азии. Об этом сообщает ИД «Коммерсант».

Функции куратора сделки выполняет Юнг-Кеун Чой — директор венчурных инвестиций, HB Investment, Inc. Этот крупный Фонд имеет большой опыт работы с такими крупными компаниями, как Samsung Corporation, Daewoo Electronics и пр.

Эксперты криптомира прогнозируют планомерный рост монеты на бирже в связи с таким положительным бэкграундом. Несмотря на то, что скептики не видят роста Tkeycoin выше 3-5$, эксперты предрекают рост монеты до 14$ сразу после того как она появится на бирже.

Отметим, что Tkeycoin DAO по праву считается одним из самых перспективных российских проектов. Его разработчики в скором времени презентуют собственный блокчейн-протокол, который позволит крупным холдингам добиться сокращения расходов в сфере мобильных и международных платежей до 30%.