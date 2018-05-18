Свыше 12 тысяч тонн овощей произведено в регионе с начала года
По оперативным данным, тепличными хозяйствами Саратовской области собрано более 12 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в том числе 10,9 тыс. тонн огурцов собрано, 955 тонн томатов, более 137 тонн прочих культур.
На эту дату в 2017 году было собрано 11 тысяч тонн витаминной продукции, - сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Наибольшие объемы производства овощей - в зимних теплицах Саратовского (8,2 тыс. тн), Балаковского (2,3 тыс. тн) и Татищевского (1,3 тыс. тн) районов.