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Денис Тарасов выиграл четыре "золота" чемпионата России по плаванию для лиц с ПОДА

Новости / Спорт
Денис Тарасов выиграл четыре "золота" чемпионата России по плаванию для лиц с ПОДА


Всего на счету воспитанников саратовской школы "РиФ" 31 медаль.

С 11 по 16 мая в г.Руза Московской области прошел чемпионат России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 361 спортсмен из 41 региона страны.

По информации минсоцразвития области, наш регион на состязаниях представила сборная команда филиалов областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

В личном зачете воспитанница школы «РиФ» Юлия Шишова завоевала 4 золотых медали, установив два новых рекорда России. Юлия преодолевала дистанции 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 200 и 100 метров вольным стилем.

Денис Тарасов завоевал на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине, 100 метров баттерфляй 4 золотых медали.

Наталья Мамлина завоевала 2 золотые медали.

Константин Лисенков привез в Саратов 3 серебряные и 1 бронзовую медали, завоеванные на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 200 метров комплексное плавание.

1 серебряная и 2 бронзовые медали у Олеси Губаревой по итогам заплывов на дистанции 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

Владислав Гладин завоевал 3 бронзовые медали (дистанции 50, 100 и 400 метров вольным стилем).

У Гертель Марины 2 серебряные медали (50 метров вольным стилем, 100 метров брассом). Мира Ларионова завоевала 2 бронзовые медали на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

В эстафетном плавании (4 х 50 метров вольный стиль, смешанная эстафета) золотая медаль досталась воспитанникам «РиФ» Мире Ларионовой, Юлии Шишовой, Сергею Шишову и Владиславу Гладину.

4 серебряных медали в эстафетном плавании завоевали Сергей Мышко, Владислав Гладин, Виталий Шаповалов, Илья Волынкин., Мира Ларионова, Юлия Шишова, Олеся Губарева, Наталья Мамлина, Марина Гертель, Константин Лисенков, Денис Тарасов, Юрий Быков.

2 бронзовых медали в эстафетном плавании завоевали Мира Ларионова, Светлана Мартышова, Марина Гертель, Наталья Мамлина (женская эстафета), Константин Лисенков, Денис Тарасов, Дмитрий Сухаренко и Басир Ферзиев (мужская эстафета).

Всего на соревнованиях в Рузе воспитанники саратовской школы завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.