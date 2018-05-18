18 Мая 2018 12:12 ПЯТНИЦА
Новости
10:42 | 18 мая
Денис Тарасов выиграл четыре "золота" чемпионата России по плаванию для лиц с ПОДА
09:53 | 18 мая
Хлеборобы области засеяли уже 1,5 млн гектаров яровых культур
09:00 | 18 мая
В Саратове и Энгельсе ограничат движение из-за велопарада
18:00 | 17 мая
В Саратове откроют скульптурную композицию дважды Герою Советского Союза Николаю Скоморохову
17:05 | 17 мая
На "Туриаде" стартовали соревнования
16:18 | 17 мая
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на открытие выставки «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
15:21 | 17 мая
В Саратове стартует проект "Киноновинки - региону"
14:24 | 17 мая
Коллеги почтили память Анатолия Катца и Льва Иванова
13:30 | 17 мая
В Саратове прочитали лекцию о профилактике социального мошенничества
12:43 | 17 мая
В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Хлеборобы области засеяли уже 1,5 млн гектаров яровых культур

Новости
Хлеборобы области засеяли уже 1,5 млн гектаров яровых культур


Посевная компания набирает обороты.

По информации регионального минсельхоза, по состоянию на 17 мая яровые культуры размещены на 1,5 млн га или 58% запланированных площадей, из них зерновые и зернобобовые на 821 тыс. га.

Техническими культурами засеяно 634 тыс. га или 49%, овощные культуры посажены на площади 10 тыс. га или 62%, картофель – 18 тыс. га, или 97%.

Земледельцы продолжают сев яровых зерновых и зернобобовых, технических, кормовых, картофеля и овощных культур.