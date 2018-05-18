Хлеборобы области засеяли уже 1,5 млн гектаров яровых культур
Посевная компания набирает обороты.
По информации регионального минсельхоза, по состоянию на 17 мая яровые культуры размещены на 1,5 млн га или 58% запланированных площадей, из них зерновые и зернобобовые на 821 тыс. га.
Техническими культурами засеяно 634 тыс. га или 49%, овощные культуры посажены на площади 10 тыс. га или 62%, картофель – 18 тыс. га, или 97%.
Земледельцы продолжают сев яровых зерновых и зернобобовых, технических, кормовых, картофеля и овощных культур.