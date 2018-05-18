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В Саратове и Энгельсе ограничат движение из-за велопарада

Новости
В Саратове и Энгельсе ограничат движение из-за велопарада


Проведение II Всероссийского велопарада запланировано 27 мая.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в 2018 году будет увеличен маршрут следования участников до 17 км. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 5 тысяч велосипедистов различной подготовленности.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия в Саратове будет действовать временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств на время прохождения колонны 27 мая с 10.30 до 14.30. Оно будет введено на участке ул. М. Горького от ул. Киселева до ул. Московской, на ул. Московской (от ул. М. Горького до ул. Чернышевского), ул. Радищева (от ул. Московской до ул. Волжской), ул. Волжской (от ул. Радищева до ул. Некрасова), ул. Некрасова (от ул. Волжской до ул. Московской), ул. Чернышевского (от ул. Московской до ул. Соколовой),
ул. Б.Горная (от ул. Чернышевского до моста «Саратов-Энгельс»), ул. Соколовой (от моста «Саратов-Энгельс» до ул. Чернышевского).

На территории Энгельса на время движения колоны велопарада также будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Лесозаводской до кругового движения на перекрестке.

Также в это время временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, кроме участников велопарада, пройдет по ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М. Горького.

Кроме того, на время прохождения колоны будет ограничено движение транспортных средствпо и по мосту через р. Волгу «Саратов-Энгельс». По времени это будет приблизительно с 11.00 до 12.30.