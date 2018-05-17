В Саратове откроют скульптурную композицию дважды Герою Советского Союза Николаю Скоморохову
Мемориал будет установлен на проспекте Героев Отечества в поселке Солнечный-2.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, 19 мая в 9.30 состоится торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной памяти нашему соотечественнику, советскому летчику-истребителю, маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза, заслуженному военному летчику СССР, доктору военных наук Николаю Михайловичу Скоморохову.
На торжественном мероприятии будет присутствовать дочь прославленного земляка. Прозвучат военно-патриотические песни, рота почетного караула пройдет маршем со Знаменем Победы, состоится церемония возложения цветов.
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