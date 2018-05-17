На "Туриаде" стартовали соревнования
Сегодня, 17 мая 2018 года, в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2018» проходят первые соревнования. Ребятам предстоит пройти пешеходную и водную дистанции, а также дистанцию на средствах передвижения.
Кроме того, в рамках культурно-познавательной программы участники лагеря принимают участие в конкурсе авторской песни «Музыка сердец». В состав жюри вошли известные исполнители бардовской песни Ольга Чикина и Павел Пиковский, а также основатель фестиваля «Музыка сердец» Евгений Коровкин.
Ребята соревнуются в следующих номинациях: «Полный автор», «Автор текста», «Автор музыки», «Конкурс исполнителей на лучшее исполнение песни», «Командный конкурс «Атланты». Члены жюри на творческой мастерской дадут участникам советы и рекомендации, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.