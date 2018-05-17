Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на открытие выставки «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
В Международный день музеев, 18 мая в 16.00, Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на открытие выставки «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории».
Выставка - совместный проект музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского и Государственного архива Саратовской области.
В экспозиции: раритетные документы, письма, фотографии, личные вещи разных поколений семьи Чернышевских из фондов музея Н.Г.Чернышевского.
Впервые будет представлен уникальный мемориальный экспонат - священнический посох Е.И. Голубева, перешедший к Г.И. Чернышевскому.
Государственный архив Саратовской области предоставил на выставку метрические книги с записями о венчании Гаврилы Ивановича Чернышевского с Евгенией Егоровной Голубевой и о рождении их сына Николая.
Выставка продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднуемому в этом году 24 июля юбилею Николая Гавриловича Чернышевского.