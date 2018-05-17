В Саратове стартует проект "Киноновинки - региону"
Областной киновидеоцентр дает старт новому проекту «КИНОНОВИНКИ – РЕГИОНУ», в рамках которого организуются выездные показы новых отечественных и зарубежных мультипликационных и художественных фильмов в малых городах и селах Саратовской области.
Первым пунктом назначения станет село Питерка.
18 мая в 10.00 в местном Доме кино (ул. Ленина, 100) состоится показ полнометражного отечественного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» (6+).
События киноленты разворачиваются в XIII веке. Власть в Муромском княжестве захватил злодей. Единственный, кто решается на борьбу с ним, - отважный воин Петр. Он побеждает злодея, но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий. «Любовь и верность на века» - таков слоган этой картины.
Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.
Стоимость билетов – 65 рублей.