Коллеги почтили память Анатолия Катца и Льва Иванова

просмотров: 128

В Саратове продолжается IV Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. Этот культурный форум, который впервые прошел в нашем городе в 2012 году, приобретает все большую известность во всем мире. Растущее с каждым годом количество участников – тому свидетельство. В этом году в конкурсе принимают участие более пятидесяти исполнителей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Украины, Китая, Турции, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Германии. Увеличивается и международное представительство жюри. На этот раз в его состав вошли музыканты и педагоги из России, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Гаити и Нидерландов.Постоянными членами жюри в первые годы его проведения были заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, известный саратовский виолончелист Лев Иванов и заслуженный артист России, профессор СГК имени Л.В.Собинова, пианист Анатолий Катц. Судьбы музыкантов были тесно связаны со Станиславом Кнушевицким. Лев Владимирович был его учеником, Анатолий Катц – концертмейстером. В этом году организаторы конкурса решили почтить память выдающихся музыкантов, включив в программу мероприятий концерт-приношение им.Открыл вечер директор конкурса Сергей Усанов.- В зале собрались друзья выдающихся, замечательных музыкантов, которых воспитала Саратовская земля, - отметил он в своем приветственном слове. - В эти дни в Саратове в четвертый раз проходит конкурс имени Святослава Кнушевицкого. Ваш великий земляк, настоящий романтик, создавал славу виолончели. Оба музыканта, которым посвящен сегодняшний вечер, имели прямое к нему отношение. Иванов был одним из самых любимых учеников Святослава Николаевича. Анатолий Катц много лет выступал в качестве его концертмейстера как в России, так и за рубежом. Оба были членами жюри конкурса, Лев Иванов являлся одним из инициаторов его проведения. К сожалению, их уже нет с нами, но сегодня мы ощущаем их присутствие. Они в нашем сердце, мы будем жить для того, чтобы их помнить.Виолончель – один из самых мелодичных струнных музыкальных инструментов. На протяжении вечера он не раз оживал в руках членов жюри и участников конкурса. Открыли концерт председатель жюри, ученик Кнушевицкого, профессор Московской государственной консерватории Игорь Гаврыш и член жюри, пианист Якоб Богаарт (Нидерланды). В их исполнении прозвучали произведения Шопена и Скрябина. Затем на сцену вышел пианист Альберт Тараканов, который исполнил пьесу "Октябрь" ("Осенняя песню") из цикла П.И.Чайковского "Времена года" и токкату С.С.Прокофьева.Волшебное звучание виолончели подарили меломанам солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин вместе с участниками конкурса. Сначала дивертисмент Й.Гайдна, а также вариации на темы оперы Россини «Моисей в Египте» Н.Паганини.Не менее насыщенным была программа второго отделения концерта, в котором выступили виолончелист Владимир Тонха, Наталья Гольфарб (орган), ансамбль старинной и современной музыки СГК им. Л.В. Собинова «Musica felice».Ярким и запоминающимся финалом вечера памяти стало исполнение всеми участниками пьесы И.С.Баха - Ш.Гуно "Аве Мария", вызвавшее восхищение зрительного зала, который отблагодарил музыкантов продолжительными аплодисментами.Трогательной струной вечера было то, что все выступающие, уходя со сцены, возлагали цветы, которые дарили им слушатели, к портретам Анатолия Катца и Льва Иванова. Их присутствие, действительно, ощущалось под сводами зала, где и при жизни им так же рукоплескали любители музыки.