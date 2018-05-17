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В Саратове прочитали лекцию о профилактике социального мошенничества

Новости


Сотрудники Управления МВД России по городу Саратову совместно с членами общественного совета при городском управлении Маргаритой Козловой и Натальей Щербаковой провели лекцию по профилактике социальных мошенничеств и краж у людей пожилого возраста.

"В силу возрастных особенностей пожилым людям порой трудно распознать в незваных гостях злоумышленников, да и после совершения преступления они не могут достаточно подробно описать обидчиков. Поэтому именно профилактика становится приоритетной в деятельности участковых уполномоченных полиции.

Очередным мероприятием в этом направлении стала лекция для студентов саратовского «Университета старшего поколения», действующего на базе Социально-экономического университета. Сотрудники полиции рассказали о различных способах обмана пенсионеров, а также об алгоритме действий в случае, если они сами или их подопечные увидят подозрительных лиц около своего дома, в своем подъезде.

Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно соблюдать нехитрые правила. При появлении в доме, подъезде подозрительных людей необходимо поинтересоваться целью их визита. Ни при каких обстоятельствах нельзя запускать домой незнакомцев, оставлять их без присмотра, показывать места, где хранятся сбережения. Если визитеры представляются работниками социальной службы или других ведомств – необходимо проверить их удостоверения и перезвонить в ту службу, которая якобы прислала специалистов. Ни в коем случае не давайте им в руки свои сбережения. Не доверяйте сообщениям об обмене денег, дополнительных выплатах, бесплатной установке нового газового оборудования. Это все обман!

Также правоохранители рассказали присутствующим об основных причинах краж с дачных и садовых участков и предложили профилактические меры по предотвращению хищений имущества. Кроме того напомнили, как можно связаться со своим участковым уполномоченным полиции. Участники мероприятия с удовольствием общались, задавали интересующие их вопросы и получали компетентные ответы. В конце мероприятия студентам раздали памятки о том, как не стать жертвой мошенников и алгоритм действий при выявлении фактов преступлений и правонарушений.

Сотрудники Управления МВД России по городу Саратову обращаются к родственникам пожилых граждан. Постоянно напоминайте своим близким об опасности! Не проходите мимо, если на ваших глазах подозрительные люди беседуют с пенсионерами.

При совершении преступления или при виде подозрительных граждан необходимо срочно позвонить в полицию телефону 102 (02)", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.