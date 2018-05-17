В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять пожаров.
Вчера в 16.30 в Саратове поступил сигнал о пожаре в трехэтажном расселённом доме на улице Советской. Возгорание произошло на втором этаже здания. Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров. На тушение выезжали 7 единиц техники, 27 человек личного состава.
В 17.00 на площади в шесть "квадратов" горела баня.
В два часа ночи на пульт "01" Саратова поступил сигнал о загорании трех автомобилей на улице Белоглинской. Площадь пожара составила 4 кв.м. Горела панель приборов и капот у автомобиля «ВАЗ-2115»; лакокрасочное покрытие переднего левого крыла у автомобиля «Чери»; передний бампер у автомобиля «Ниссан Кашкай». Причина пожара устанавливается. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.