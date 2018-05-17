17 Мая 2018 22:52 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 17 мая
В Саратове откроют скульптурную композицию дважды Герою Советского Союза Николаю Скоморохову
17:05 | 17 мая
На "Туриаде" стартовали соревнования
16:18 | 17 мая
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на открытие выставки «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
15:21 | 17 мая
В Саратове стартует проект "Киноновинки - региону"
14:24 | 17 мая
Коллеги почтили память Анатолия Катца и Льва Иванова
13:30 | 17 мая
В Саратове прочитали лекцию о профилактике социального мошенничества
12:43 | 17 мая
В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля
12:00 | 17 мая
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам питания в школах и детских садах
10:57 | 17 мая
Саратовцев просят сообщать о несвоевременном вывозе мусора
09:49 | 17 мая
В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля

Новости
В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять пожаров.

Вчера в 16.30 в Саратове поступил сигнал о пожаре в трехэтажном расселённом доме на улице Советской. Возгорание произошло на втором этаже здания. Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров. На тушение выезжали 7 единиц техники, 27 человек личного состава.

В 17.00 на площади в шесть "квадратов" горела баня.

В два часа ночи на пульт "01" Саратова поступил сигнал о загорании трех автомобилей на улице Белоглинской. Площадь пожара составила 4 кв.м. Горела панель приборов и капот у автомобиля «ВАЗ-2115»; лакокрасочное покрытие переднего левого крыла у автомобиля «Чери»; передний бампер у автомобиля «Ниссан Кашкай». Причина пожара устанавливается. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.