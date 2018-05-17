Саратовцев просят сообщать о несвоевременном вывозе мусора
Администрация города Саратова выступила с обращением к населению:
"Уважаемые жители Саратова!
О случаях несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов, в первую очередь необходимо сообщать в организацию, осуществляющую управления вашим домом.
Если меры по своевременному вывозу ТБО и очистке контейнерной площадки не принимаются, вы можете обратиться в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов».
Жалобы и обращения принимаются по телефону 26-47-91. Фотоматериал можно направить по электронной почте: komgkh@mail.ru".