В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра
С 25 по 27 мая на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова пройдут гастроли Астраханского драматического театра.
Они пройдут в рамках межрегиональной программы, которую уже четвертый год успешно реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.
В дни гастролей состоятся пять показов Астраханской Драмы.
25 и 26 мая, в 11.00, вниманию юных саратовских зрителей будет представлен "День рождения кота Леопольда".
Вечером 25 мая можно будет посмотреть спектакль о сосуществовании любви и ненависти - "Любить" Михаила Арцыбашева.
26 мая на сцене Академдрамы гости из Астрахани покажут постановку "Как боги" по произведению Юрия Полякова.
В финальный гастрольный вечер саратовсих театралов ожидает «Поминальная молитва» Григория Горина (по мотивам Шолома-Алейхема).
Начало вечерних спектаклей - 18.30.
В эти же дни на сцене Астраханского драмтеатра состоятся показы спектаклей Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова. Гастрольную афишу составили постановки "Вверх тормашками", "Женитьба", "Па-де-де" и "Частная жизнь".