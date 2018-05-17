17 Мая 2018 22:52 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 17 мая
В Саратове откроют скульптурную композицию дважды Герою Советского Союза Николаю Скоморохову
17:05 | 17 мая
На "Туриаде" стартовали соревнования
16:18 | 17 мая
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на открытие выставки «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
15:21 | 17 мая
В Саратове стартует проект "Киноновинки - региону"
14:24 | 17 мая
Коллеги почтили память Анатолия Катца и Льва Иванова
13:30 | 17 мая
В Саратове прочитали лекцию о профилактике социального мошенничества
12:43 | 17 мая
В минувшие сутки горели дом, баня и три автомобиля
12:00 | 17 мая
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам питания в школах и детских садах
10:57 | 17 мая
Саратовцев просят сообщать о несвоевременном вывозе мусора
09:49 | 17 мая
В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра

Новости / Культура
В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра

С 25 по 27 мая на сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова пройдут гастроли Астраханского драматического театра.

Они пройдут в рамках межрегиональной программы, которую уже четвертый год успешно реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.

В дни гастролей состоятся пять показов Астраханской Драмы.

25 и 26 мая, в 11.00, вниманию юных саратовских зрителей будет представлен "День рождения кота Леопольда".

Вечером 25 мая можно будет посмотреть спектакль о сосуществовании любви и ненависти - "Любить" Михаила Арцыбашева.

26 мая на сцене Академдрамы гости из Астрахани покажут постановку "Как боги" по произведению Юрия Полякова.

В финальный гастрольный вечер саратовсих театралов ожидает «Поминальная молитва» Григория Горина (по мотивам Шолома-Алейхема).

Начало вечерних спектаклей - 18.30.

В эти же дни на сцене Астраханского драмтеатра состоятся показы спектаклей Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова. Гастрольную афишу составили постановки "Вверх тормашками", "Женитьба", "Па-де-де" и "Частная жизнь".

В конце мая состоятся обменные гастроли Академдрамы имени И.А.Слонова и Астраханского драматического театра