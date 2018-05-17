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В саратовском театре кукол «Теремок» состоится программа Фестиваля «Золотая Маска»

Новости
В саратовском театре кукол «Теремок» состоится программа Фестиваля «Золотая Маска»

С 19 мая по 3 июня 2018 года на сцене Саратовского театра кукол «Теремок» состоится программа Фестиваля «Золотая Маска» в Саратове.

«Золотая Маска» – самый престижный российский театральный Фестиваль, который называют «театральным Оскаром». Проведение Фестиваля и Церемонии вручения Премии – основное направление деятельности Дирекции Фестиваля «Золотая Маска». Вместе с тем, в разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов, и с 2000 года реализует программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». За это время прошло около 90 проектов в 40 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска.

В Саратове выездной фестиваль победителей «Золотой Маски» состоится впервые и будет посвящён театру кукол. В афише проекта представлены спектакли-лауреаты Премии «Золотая Маска» – «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Челябинского театра кукол и «Кармен» Театра Кукол из Вологды, а также постановка Виктора Антонова (Санкт-Петербург) «Цирк на нитях» – уникальный спектакль, в котором режиссёр познакомит зрителей с трюковыми марионетками.

Помимо спектаклей «Золотая Маска» готовит обширную специальную программу с лекциями и мастер-классами от ведущих режиссеров, художников, мультипликаторов и критиков. Пройдут лекции театрального критика Арины Шепелевой (Санкт-Петербург), театроведа Анатолия Кулиша (Санкт-Петербург), мастер-класс знаменитого режиссера-мультипликатора Марии Муат (Москва), мастер-класс заслуженного художника Российской Федерации, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Виктора Антонова (Санкт-Петербург).