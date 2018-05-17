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Фестиваль «Городские выходные» будет проходить в Саратове регулярно

Новости


Многочисленные мероприятия в его рамках пройдут уже в ближайшую субботу, 19 мая.

По информации минэкономразвития области, горожан в этот день будут ждать на ул. Волжская, ул. Рахова В.Г., пл. Н.Г. Чернышевского, стадионах «Сокол» и «Салют», а также в ФОКе «Звездный».

В числе запланированных мероприятий - экскурсии по городу. Всех желающих познакомят с полюбившимися и новыми маршрутами. В их числе «Саратовская крепость. Версия 2.0», «Саратов на перекрестке эпох», «Загадки проспекта Кирова», «Саратовский модерн: архитектура как образ жизни».

На улице Волжской будет организован городской пикник, здесь можно будет попробовать авторские блюда от шеф-поваров ресторанов и кафе города.

Кроме того, саратовцев ждет танцевально-развлекательная программа с участием лучших коллективов города и области, мастер-классы от областной «Палаты ремесел».

В числе спортивных мероприятий — 1-й этап Кубка Саратова по детскому роллер-кроссу’2018, мастер-класс по настольному теннису с участием заслуженного мастера спорта России по настольному теннису Анжелики Косачевой и кандидата в мастера спорта Дениса Палина, детский футбольный фестиваль по мини-футболу «Локобол» среди детей и подростков, мероприятия Всероссийского фестиваля «День массового футбола» с участием известных футболистов области», торжественное открытие Всероссийского турнира по самбо среди юношей 2002-2003 г.р., посвященного памяти вице-президента Всероссийской федерации самбо С.Р.Ахмерова.

Мероприятия в рамках "Городских выходных" будут проходить раз в три-четыре недели на нескольких площадках. Жителям и гостям города представится возможность прекрасно провести время и заново открыть для себя Саратов.