Вчера в областной научной библиотеке раскрыли "Секрет семейного счастья"
Вчера Областная универсальная научная библиотека провела урок нравственности «Секрет семейного счастья», посвященный Международному дню семьи, для учащихся общеобразовательных учебных заведений Саратова.
Участники мероприятия узнали, что Дню семьи посвящено два праздника – Международный день семьи, который отмечают ежегодно 15 мая, начиная с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, и День семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля. Очень интересные истории были рассказаны ведущей о муромских чудотворцах Петре и Февронии, которые со своей историей вечной любви стали символом супружеской жизни.
Программа мероприятия включала беседы о семье, которые прошли в игровой форме. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущей мероприятия, и даже если какие-то ответы были не совсем правильные, они все равно узнали много нового и полезного о непреходящих семейных ценностях. Школьники участвовали в викторинах на знание мультфильмов, продемонстрировали свои знания загадок и пословиц, посмотрели фрагменты киносказок.
С энтузиазмом участники мероприятия поддержали своих сверстников – танцевальный ансамбль «Околица» Городского Дома творчества детей и молодежи и воспитанников Детской школы искусств имени В. В. Ковалёва.