Вчера в областной научной библиотеке раскрыли "Секрет семейного счастья"

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Участники мероприятия узнали, что Дню семьи посвящено два праздника – Международный день семьи, который отмечают ежегодно 15 мая, начиная с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, и День семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля. Очень интересные истории были рассказаны ведущей о муромских чудотворцах Петре и Февронии, которые со своей историей вечной любви стали символом супружеской жизни.Программа мероприятия включала беседы о семье, которые прошли в игровой форме. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы ведущей мероприятия, и даже если какие-то ответы были не совсем правильные, они все равно узнали много нового и полезного о непреходящих семейных ценностях. Школьники участвовали в викторинах на знание мультфильмов, продемонстрировали свои знания загадок и пословиц, посмотрели фрагменты киносказок.С энтузиазмом участники мероприятия поддержали своих сверстников – танцевальный ансамбль «Околица» Городского Дома творчества детей и молодежи и воспитанников Детской школы искусств имени В. В. Ковалёва.