23-летнего саратовца будут судить за интернет-экстремизм
Его обвиняют в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направление на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
По сообщению следственного управления региона, в 2015 и 2016 годах обвиняемый, с мобильного телефона разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, доступные для публичного просмотра неограниченному кругу лиц. Данные материалы содержали высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.
В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанные файлы обнаружены сотрудниками центра противодействия экстремизму регионального управления МВД.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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