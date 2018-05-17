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В Заводском районе будет временно закрыт железнодорожный переезд

Новости
В Заводском районе будет временно закрыт железнодорожный переезд


Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативный маршрут.

По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 18 мая до 04:00 19 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Новоастраханское шоссе, Заводской район).

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км ст. Примыкание (5-ый Динамовский проезд, Заводской район).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото http://bryansk.bezformata.ru