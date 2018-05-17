В Хвалынском районе начинает работу спортивно-туристский лагерь «Туриада – 2018»
В мероприятии, которое в этом году проводится в шестой раз, принимают участие 14 команд из разных регионов ПФО - победителей турслетов, студенты высших учебных заведений, спортсмены.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, участников ожидает насыщенная, разнообразная программа.
Для них подготовлены мастер-классы, образовательные и тематические площадки, конкурсы и другие развлечения. Сегодня перед началом церемонии открытия начнут работу показательные площадки муниципальных районов области, а также пройдет церемония открытия Кубка полномочного представителя Президента РФ в ПФО по спортивному туризму.
Основные соревнования лагеря пройдут по четырех дисциплинам: маршруты разной сложности, велоралли, водная и пешая дистанции, авторская песня и краеведение.
В сборную области вошли 40 человек. Все они являются победителями и призерами региональных соревнований, студентами вузов Саратова.
Фото http://mordoviatv.ru