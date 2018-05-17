Уже более тысячи семей получают выплаты на первенцев
Новая мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года.
По информации министерства социального развития области, право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц. В Саратове их размер составляет 9159 рублей. В настоящее время данный вид соцподдержки получает уже 1041 саратовская семья.
Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.
Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Фото http://www.depsmi.ru