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Уже более тысячи семей получают выплаты на первенцев

Новости
Уже более тысячи семей получают выплаты на первенцев


Новая мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года.

По информации министерства социального развития области, право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц. В Саратове их размер составляет 9159 рублей. В настоящее время данный вид соцподдержки получает уже 1041 саратовская семья.

Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.

Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Фото http://www.depsmi.ru