В Марксе двое мужчин обвиняются в причинении смерти знакомому

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 13 мая в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире частного дома тела 59-летнего хозяина жилища. На нем имелись множественные травмы головы.Уже вскоре была установлена причастность к совершению указанного преступления двоих местных жителей, входящих в круг его знакомых. Ранееоба привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.По данным следствия, еще вечером 11 мая обвиняемые пришли к потерпевшему для выяснения отношений. Якобы ранее потерпевший оскорбил мать младшего злоумышленника. Гости стали избивать хозяина руками и ногами. От полученных повреждений тот потерял сознание, а обвиняемые, похитив из дома мобильный телефон, наручные часы и предметы посуды, покинули место преступления.13 мая бывшая супруга обнаружила потерпевшего без признаков жизни и вызвала полицию.- В настоящее время злоумышленники признали вину в инкриминируемом им деянии, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проведения которых всем противоправным действиям подозреваемых будет дана окончательная юридическая оценка, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://www.province.ru