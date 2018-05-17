Продлен маршрут автобуса №53
Теперь он будет курсировать до 6-го микрорайона Солнечного-2.
По информации пресс-службы мэрии, ранее горожане обратились к главе Саратова Михаилу Исаеву с просьбой решить проблему транспортной доступности. Таким образом по поручению руководителя муниципалитета в микрорайон направлен общественный транспорт большой вместимости.
Теперь автобус №53следует по улице Тархова к 6-му микрорайону, поворачивает вдоль проспекта Героев Отечества, далее направляется в обратную сторону с остановками на ул. Кузнецова, Еремина, Панченко, Топольчанской и затем движется по ул. Антонова.
Фото http://fotobus.msk.ru