В Саратове состоится концерт в рамках областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон»
20 мая 2018 года на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой состоится фееричный концерт, который подведет итоги сразу двух крупных мероприятий: областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон» и областного конкурса ведущих «Конферансье-2018».
В рамках вокального конкурса на сцене Центра выступят отдельные исполнители, а также малые вокальные группы (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, всего 103 человека) из 37 городских поселений и муниципальных округов Саратовской области, прошедших ранее отбор на зональных турах конкурса в муниципальных районах. Участники проявят себя в трёх возрастных категориях:
- младшая (участники от 16 до 23 лет);
- средняя (участники от 23 до 30 лет);
- старшая (участники от 30 лет и старше).
Жюри предстоит оценить как профессиональные навыки (вокальные данные, технику исполнения, умение пользоваться микрофоном), так и сценический образ участников. Достойное обрамление вокальному конкурсу составит конкурс «Конферансье», ведь никому не нужно объяснять, какую важную роль в любом мероприятии играют именно ведущие.
Вместе с исполнителями на сцену выйдут конферансье-победители предыдущих этапов: Дмитирий Айткалиев (Александров Гай), Лоскуткина Елена (Аткарск), Назарова Екатерина и Орлова Маргарита (р.п. Екатериновка), Левченко Инесса и Анцупов Сергей (г. Ершов), Зобкова Наталья (г. Красноармейск), Ровенская Елена и Усова Лолита (г. Маркс), Бондаренко Александр (р.п. Озинки), Фадеев Константин (с. Перелюб), Мищенко Денис (р.п. Татищево), Фетисов Роман (ЗАТО «Светлый»).
По результатам выступлений участники конкурса будут награждены дипломами лауреата, I , II степени и дипломами участника, а лучшие из лучших будут приглашены для участия в Гала-концерте победителей проекта «Золотой фонд народного творчества», который состоится в ноябре 2018 года, - сообщает пресс-служба СОЦНТ.