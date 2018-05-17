В Саратове состоится концерт в рамках областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон»

просмотров: 188

В рамках вокального конкурса на сцене Центра выступят отдельные исполнители, а также малые вокальные группы (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, всего 103 человека) из 37 городских поселений и муниципальных округов Саратовской области, прошедших ранее отбор на зональных турах конкурса в муниципальных районах. Участники проявят себя в трёх возрастных категориях:- младшая (участники от 16 до 23 лет);- средняя (участники от 23 до 30 лет);- старшая (участники от 30 лет и старше).Жюри предстоит оценить как профессиональные навыки (вокальные данные, технику исполнения, умение пользоваться микрофоном), так и сценический образ участников. Достойное обрамление вокальному конкурсу составит конкурс «Конферансье», ведь никому не нужно объяснять, какую важную роль в любом мероприятии играют именно ведущие.Вместе с исполнителями на сцену выйдут конферансье-победители предыдущих этапов: Дмитирий Айткалиев (Александров Гай), Лоскуткина Елена (Аткарск), Назарова Екатерина и Орлова Маргарита (р.п. Екатериновка), Левченко Инесса и Анцупов Сергей (г. Ершов), Зобкова Наталья (г. Красноармейск), Ровенская Елена и Усова Лолита (г. Маркс), Бондаренко Александр (р.п. Озинки), Фадеев Константин (с. Перелюб), Мищенко Денис (р.п. Татищево), Фетисов Роман (ЗАТО «Светлый»).По результатам выступлений участники конкурса будут награждены дипломами лауреата, I , II степени и дипломами участника, а лучшие из лучших будут приглашены для участия в Гала-концерте победителей проекта «Золотой фонд народного творчества», который состоится в ноябре 2018 года, - сообщает пресс-служба СОЦНТ.