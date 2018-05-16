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В ТЮЗе Ю.П.Киселева в четвертый раз пройдут гастроли Московской театральной школы Олега Табакова

Новости / Культура
В ТЮЗе Ю.П.Киселева в четвертый раз пройдут гастроли Московской театральной школы Олега Табакова

"Ставшие уже хорошей традицией гастроли студентов Московской театральной школы Олега Табакова — в четвертый раз пройдут на сцене Театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва.

Студенты колледжа представят три камерных постановки по зарубежным пьесам и новый спектакль большой формы по «Заповеднику» Сергея Довлатова.

В течение трёх вечеров с 4 по 6 июня в 19.00 на Малой сцене будут ещё раз сыграны те постановки, которые уже участвовали в гастролях год назад — «АРТ» по пьесе Ясмины Реза, «Сиротливый запад» Мартина МакДонаха, «Свободные бабочки» Леонарда Герша. Возможности Малой сцены не позволили в прошлом году вместить всех желающих посмотреть дипломные работы «табаковцев» по зарубежным пьесам, но теперь у саратовцев появился ещё один шанс попасть на эти спектакли.

Центральное событие гастролей — это показ 7 и 8 июня 2018 года в 19.00 на Большой сцене ТЮЗа нового, премьерного дипломного спектакля «Лукоморье». Это постановка для взрослого зрителя, основанная на книге Сергея Довлатова «Заповедник». В центре сюжета довлатовской повести — ленинградский интеллигент, устраивающийся на летнюю работу экскурсоводом в Пушкинский музей в Михайловском. Как и многие другие произведения Сергея Довлатова, повесть основана на его личном опыте и наблюдениях. Острое перо и блестящее чувство юмора сделали Довлатова по-настоящему народным автором. Его прозой с одинаковым интересом и упоением зачитываются и утончённые интеллектуалы, и те, кто просто любит отдохнуть за хорошей книгой. Иосиф Бродский однажды сказал о Сергее Довлатове, что проза его «это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику...». Сейчас о писателе и его творчестве много пишут, снимают фильмы и ставят спектакли по его сборникам рассказов и повестям. Саратовцы станут одними из первых, кто увидит, как прочитали довлатовский «Заповедник» студенты Московской школы Табакова.

Продажа билетов на спектакли идёт в кассе ТЮЗа и онлайн на сайте театра. Возрастное ограничение спектаклей на Малой сцене – 16+, спектакля «Лукоморье» - 18+", - сообщает пресс-служба театра Ю.П.Киселева.