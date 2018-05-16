16 Мая 2018 10:41 СРЕДА
Новости
09:10 | 16 мая
В Саратове совершено нападение на офис микрокредитования
18:00 | 15 мая
В ТЮЗе Ю.П.Киселева в четвертый раз пройдут гастроли Московской театральной школы Олега Табакова
16:23 | 15 мая
Саратовцы примут участие в международной военно-тактической игре
15:16 | 15 мая
В этом году саратовская "Роза ветров" будет интерактивной
14:22 | 15 мая
Пассажирский терминал нового аэропорта Саратова будет оснащен тремя телескопическими трапами
13:22 | 15 мая
Открывается выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
12:35 | 15 мая
Саратовские медики проверили здоровье железнодорожников
11:43 | 15 мая
Тепловизионные приборы изменили картину боя
10:48 | 15 мая
В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Авангард»
09:51 | 15 мая
55% опрошенных саратовцев считают действующий пенсионный возраст оптимальным.
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы примут участие в международной военно-тактической игре

Новости


26-27 мая на полигоне «Алабино» с участием военнослужащих и военной техники 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии пройдет ежегодная крупнейшая в мире 12-я Международная военно-тактическая игра «Заря: Сутки на броне».

Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции.

Сюжет игры представляет собой не конкретное сражение, а смешение реальных исторических событий и художественного вымысла с целью адаптировать современные методы ведения боевых действий к состоявшимся в прошлом войнам и военным конфликтам. Прошлые сражения переложены на современные тактические реалии с наличием военной техники, авиации, более эффективным стрелковым оружием. При таком сценарии не затрагиваются патриотические, национальные, религиозные и иные эмоциональные чувства участников игры.

Бронетехника, инженерные сооружения, дымы и пиротехнические спецэффекты привнесут в сюжет игры реалистичность боя. А взаимопомощь и чёткая работа в команде явится основополагающим фактором успеха операции любой из сторон конфликта.

На игру зарегистрировались команды и участники из Израиля,Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, Сирии и других стран. Российские участники представляют большую часть субъектов Федерации — заявки на игру подали команды от Калининграда до Приамурья. Количество участников - более 4000 человек.

Команда Саратовской области уже в четвертый раз примет участие в военно-тактической игре «Заря» - в нее вошли члены страйкбольных клубов Саратова. В предыдущие годы наша команда уже была награждена грамотами за участие и выполнение тактических задач.