Саратовцы примут участие в международной военно-тактической игре

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Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции.Сюжет игры представляет собой не конкретное сражение, а смешение реальных исторических событий и художественного вымысла с целью адаптировать современные методы ведения боевых действий к состоявшимся в прошлом войнам и военным конфликтам. Прошлые сражения переложены на современные тактические реалии с наличием военной техники, авиации, более эффективным стрелковым оружием. При таком сценарии не затрагиваются патриотические, национальные, религиозные и иные эмоциональные чувства участников игры.Бронетехника, инженерные сооружения, дымы и пиротехнические спецэффекты привнесут в сюжет игры реалистичность боя. А взаимопомощь и чёткая работа в команде явится основополагающим фактором успеха операции любой из сторон конфликта.На игру зарегистрировались команды и участники из Израиля,Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, Сирии и других стран. Российские участники представляют большую часть субъектов Федерации — заявки на игру подали команды от Калининграда до Приамурья. Количество участников - более 4000 человек.Команда Саратовской области уже в четвертый раз примет участие в военно-тактической игре «Заря» - в нее вошли члены страйкбольных клубов Саратова. В предыдущие годы наша команда уже была награждена грамотами за участие и выполнение тактических задач.